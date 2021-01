Jennifer Lopez: "La terapia psicologica mi ha insegnato l'autostima e l'amore per me stessa" (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Con la terapia psicologica ho imparato l’autostima”. A raccontarlo è Jennifer Lopez, diva e star internazionale che si è confessata durante il primo episodio della nuova serie di YouTube Coach Conversations, ai microfoni dell’autore e podcaster Jay Shetty. “Ricordo i miei inizi con la terapia psicologica: ero verso la fine dei trent’anni e stavamo affrontando il tema dell’amore per se stessi. Ai tempi ero convintissima di amarmi e rispettarmi, peccato che tutto nelle mie relazioni personali faceva intendere l’esatto contrario. Ho imparato e sto imparando ancora tantissime cose sull’autostima e sull’amarsi”, ha confessato l’attrice e cantante, che a luglio compirà 52 anni. Sul suo percorso artistico, J.Lo commenta l’espressione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Con laho imparato l’”. A raccontarlo è, diva e star internazionale che si è confessata durante il primo episodio della nuova serie di YouTube Coach Conversations, ai microfoni dell’autore e podcaster Jay Shetty. “Ricordo i miei inizi con la: ero verso la fine dei trent’anni e stavamo affrontando il tema dell’per se stessi. Ai tempi ero convintissima di amarmi e rispettarmi, peccato che tutto nelle mie relazioni personali faceva intendere l’esatto contrario. Ho imparato e sto imparando ancora tantissime cose sull’e sull’amarsi”, ha confessato l’attrice e cantante, che a luglio compirà 52 anni. Sul suo percorso artistico, J.Lo commenta l’espressione ...

