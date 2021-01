Jennifer Lopez ha imparato ad amarsi facendo terapia (Di venerdì 29 gennaio 2021) C’é chi trova la terapia psiscologica una perdita di tempo e uno spreco di denaro, e per questo tende a preferire alla definizione “psicologo” quella assai meno edificante di “strizzacervelli”. Poi c’è chi, come la splendida Jennifer Lopez, 51 anni portati divinamente, non solo afferma di credere fortemente nel valore del percorso con uno psicologo, ma fa sapere che, nel suo caso, fare terapia è stato fondamentale per imparare ad accettarsi e amarsi. Leggi su vanityfair (Di venerdì 29 gennaio 2021) C’é chi trova la terapia psiscologica una perdita di tempo e uno spreco di denaro, e per questo tende a preferire alla definizione “psicologo” quella assai meno edificante di “strizzacervelli”. Poi c’è chi, come la splendida Jennifer Lopez, 51 anni portati divinamente, non solo afferma di credere fortemente nel valore del percorso con uno psicologo, ma fa sapere che, nel suo caso, fare terapia è stato fondamentale per imparare ad accettarsi e amarsi.

