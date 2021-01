Jared Leto alle prese con una nave fantasma nel film Adrift

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono trascorsi oltre vent'anni da quando l'attoree il regista e sceneggiatore Darren Aronfosky hanno lavorato insieme : ora la coppia sta per riformarsi grazie alhorror '' , ...

Sono trascorsi oltre vent'anni da quando l'attoree il regista e sceneggiatore Darren Aronfosky hanno lavorato insieme : ora la coppia sta per riformarsi grazie al film horror 'Adrift' , prodotto da Jason Blum, gallina dalle uova d'oro del ...sarà il protagonista del prossimo film di Darren Aronofsky, Adrift Vent'anni dopo aver lanciato la propria carriera cinematografica con Requiem for a Dream ,e Darren Aronofsky ...La trama è tratta da un racconto horror dello scrittore che ci ha regalato i brividi di 'The Ring'. Alla regia c'è Darren Aronfosky ...Dal suo primo blockbuster ad una vecchia conoscenza: Jared Leto sarà il protagonista di Morbius e di Adrift, horror di Darren Aronofsky.