Jannik Sinner sconfitto da Krajnovic e Djokovic nella strana esibizione di Adelaide (Di venerdì 29 gennaio 2021) Jannik Sinner si è cimentato in una particolare esibizione sul cemento di Adelaide, nell'evento nominato "A Day at the Drive". L'altoatesino era atteso dal confronto col serbo Novak Djokovic, ma è sceso in campo trovandosi di fronte Filip Kraijnovic, contro cui ha giocato il primo set. Nel secondo, invece, se l'è dovuta vedere contro il numero 1 al mondo, che sembra avere rinunciato alla prima frazione per delle piccole vesciche alla mano destra. Il risultato è stato comunque lo stesso in entrambe le circostanze: doppia sconfitta (6-3) per l'azzurro, apparso ancora un po' giù di ritmo al proprio esordio stagionale. Il 19enne ora volerà a Melbourne, dove disputerà un torneo di avvicinamento agli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà il prossimo 8 febbraio.

