Italia's Got Talent: la "Bambola Assassina" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Italia's Got Talent è lo show di Ludovica Comello. Tra i più amati, da grandi e piccini, della tv. È stata scelta tra le partecipanti Anna Russo, la giovanissima ballerina di Saluzzo, protagonista della prima puntata del 2021. Italia's Got Talent: 4 sì per la piccola saluzzese? Anna Russo, 10 anni, è una tra le partecipanti più giovani del Talent. Conquista subito il cuore dei giudici e la sua "Bambola Assassina" passa con 4 sì. La piccola riesce addirittura a spaventare Joe Bastianich, lo chef, giudice del programma. Ammette "mi ha fatto un po' paura Anna". La rivedremo, quindi, presto sul palco del Talent show, giunto ormai alla sua sesta edizione. Il programma per eccellenza che va a caccia di nuovi Talenti.

