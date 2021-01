Italia Viva mira a spaccare i 5S Ma il giochetto non funziona Parla il vicepresidente dell’Europarlamento | Castaldo | “Gentiloni a Palazzo Chigi? Siamo alla fantapolitica”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Fabio Massimo, vice presidente (M5S) delmento Ue, le parole del Commissario Hahn sembrano essere un endorsement per Conte. Verrebbe da dire nemo propheta in patria… Per il Commissario europeo Hahn la bozza del pianono è piuttosto promettente e il governo Conte si è molto impegnato per riformare il Paese, per investire nei progetti digitali ed ecosostenibili, per rendere l’più resiliente e più competitiva. Il suo è un incoraggiamento ad andare avanti per due ragioni. Prima di tutto perché queste parole provengono da un esponente di punta austriaco del Ppe sempre molto rigoroso nei suoi giudizi verso i governini e questo dimostra la sua assoluta imparzialità. Inoltre, le sue parole ristabiliscono la verità rispetto a un dibattito politico inquinato da fake news contro ...