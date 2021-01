Italia Viva, il “miracolo” di Matteo Renzi: provoca la crisi e perde voti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nelle prime settimane di gennaio infatti Italia Viva raccoglieva attorno al 3% dei potenziali consensi. In calo di circa un punto e mezzo rispetto ad un anno fa In base alle rilevazioni svolte nei primi giorni di gennaio, il primo partito rimane la Lega con il 23,3% che perde lo 0,5% rispetto al mese scorso e il 7,9% rispetto Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nelle prime settimane di gennaio infattiraccoglieva attorno al 3% dei potenziali consensi. In calo di circa un punto e mezzo rispetto ad un anno fa In base alle rilevazioni svolte nei primi giorni di gennaio, il primo partito rimane la Lega con il 23,3% chelo 0,5% rispetto al mese scorso e il 7,9% rispetto

matteorenzi : Le dichiarazioni della delegazione di Italia Viva dopo le #consultazioni con il Presidente Mattarella - fattoquotidiano : Renzi, Travaglio su La7: “Ha usato Quirinale come palco per comiziaccio sconclusionato. Ha fregato italiani, alleat… - meb : Italia Viva vuole affrontare e risolvere i problemi degli italiani, invece c’è chi continua a parlare di nomi e gio… - laura_maffi : @Michele38081162 Porre il veto a Italia Viva significa non avere i numeri perché Mattarella ti dia un mandato esplo… - GiorgioCarbon12 : RT @martinoloiacono: GOVERNO: LEZZI, 'NO VETI SU IV E AVANTI CON CONTE? DECIDANO ISCRITTI CON VOTO' Ci manca solo il voto su Rousseau per… -