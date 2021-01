Italia, prezzi alla produzione in aumento: influenzati da energia e petroliferi (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dopo il lieve calo di novembre, a dicembre i prezzi alla produzione dell’industria Italiana registrano un nuovo aumento congiunturale e un’ulteriore attenuazione della flessione tendenziale. Secondo quanto calcolato dall’Istat, a dicembre 2020 i prezzi alla produzione dell’industria aumentano infatti dello 0,5% su base mensile e diminuiscono dell’1,8% su base annua (era -2,3% a novembre). A influenzare l’andamento sono principalmente i prezzi dell’energia, e in particolare dei prodotti petroliferi raffinati. Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’industria registrano un incremento congiunturale dello 0,5% e una flessione ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dopo il lieve calo di novembre, a dicembre idell’industriana registrano un nuovocongiunturale e un’ulteriore attenuazione della flessione tendenziale. Secondo quanto calcolato dall’Istat, a dicembre 2020 idell’industria aumentano infatti dello 0,5% su base mensile e diminuiscono dell’1,8% su base annua (era -2,3% a novembre). A influenzare l’andamento sono principalmente idell’, e in particolare dei prodottiraffinati. Sul mercato interno idell’industria registrano un incremento congiunturale dello 0,5% e una flessione ...

