Iss: Rt Italia ancora in calo a 0,84, ma è ancora necessario il rigore (Di venerdì 29 gennaio 2021) AGI - In calo per la seconda settimana consecutiva l'indice Rt in Italia, che scende da 0,97 a 0,84. Lo rileva la bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, riferita al periodo 18-24 gennaio. "L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici - si legge nel report - è stato pari a 0,84 (range 0,75- 0,98), in diminuzione e con il limite superiore del range sotto l'uno". Inoltre "si continua a osservare una diminuzione dell'incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 gg (289,35 per 100.000 abitanti vs 339,24 per 100.000 abitanti)". Malgrado anche questa settimana il dato di incidenza bisettimanale non sia pienamente confrontabile con il periodo precedente (a causa dell'estensione dal 15/1/2021 della definizione di caso a test antigenici rapidi), "il calo osservato evidenzia una diminuzione reale ... Leggi su agi (Di venerdì 29 gennaio 2021) AGI - Inper la seconda settimana consecutiva l'indice Rt in, che scende da 0,97 a 0,84. Lo rileva la bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, riferita al periodo 18-24 gennaio. "L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici - si legge nel report - è stato pari a 0,84 (range 0,75- 0,98), in diminuzione e con il limite superiore del range sotto l'uno". Inoltre "si continua a osservare una diminuzione dell'incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 gg (289,35 per 100.000 abitanti vs 339,24 per 100.000 abitanti)". Malgrado anche questa settimana il dato di incidenza bisettimanale non sia pienamente confrontabile con il periodo precedente (a causa dell'estensione dal 15/1/2021 della definizione di caso a test antigenici rapidi), "ilosservato evidenzia una diminuzione reale ...

