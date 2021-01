Isola dei Famosi, ecco chi sarà l’inviata del reality targato Mediaset (Di venerdì 29 gennaio 2021) Isola dei Famosi, sarà Elenoire Casalegno l’inviata del reality. L’inizio del programma è fissato per lunedì 8 marzo GoogleLunedì 8 marzo prenderà il via la nuova edizione dell’Isola del Famosi condotta da Ilary Blasi. Dunque dopo il Grande Fratello Vip, Canale 5, si appresta ad ”ospitare” un nuovo reality per i prossimi mesi. Oltre alla trepidazione per il cast che verrà svelato nei prossimi giorni, l’attenzione degli affezionati è rivolta verso chi sarà l’inviato che coadiuverà, direttamente dall’Honduras, Ilary Blasi. Ti potrebbe interessare anche->GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi coppia in crisi: il motivo L’Isola dei Famosi, ecco Elenoire Casalegno: ... Leggi su ck12 (Di venerdì 29 gennaio 2021)deiElenoire Casalegnodel. L’inizio del programma è fissato per lunedì 8 marzo GoogleLunedì 8 marzo prenderà il via la nuova edizione dell’delcondotta da Ilary Blasi. Dunque dopo il Grande Fratello Vip, Canale 5, si appresta ad ”ospitare” un nuovoper i prossimi mesi. Oltre alla trepidazione per il cast che verrà svelato nei prossimi giorni, l’attenzione degli affezionati è rivolta verso chil’inviato che coadiuverà, direttamente dall’Honduras, Ilary Blasi. Ti potrebbe interessare anche->GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi coppia in crisi: il motivo L’deiElenoire Casalegno: ...

Misteralextv : Elenoire Casalegno inviata all’isola dei famosi. #isola #isoladeifamosi - 14DesiEmis : RT @_hellotetectif: Dove cazzo sei stata tutto questo tempo mi raccomando prossimo step: isola dei famosi e gfvip #lapupaeilsecchione https… - xpablossmile : @eleonoradigen Amore è iniziata l’isola dei famosi e io non lo sapevo? - MondoTV241 : L'Isola dei Famosi, sarà una donna l'inviato #IsoladeiFamosi - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi, una ex gieffina come inviata in Honduras: ecco di chi si tratta #isoladeifamosi #ilaryblasi -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Tommaso Zorzi all'Isola dei Famosi? I rumors sulla sua possibile partecipazione: ecco cosa farà Il Messaggero Elenoire Casalegno: nuovo volto de l’Isola dei famosi

Elenoire Casalegno sarà il nuovo volto de l'Isola dei Famosi. Mentre si aspetta l'inizio della trasmissione, ecco le prime conferme.

Isola dei Famosi: dopo il no di Alvin, il prossimo inviato sarebbe una donna

L'Isola dei Famosi 15 è pronta per partire, dopo il "no" di Alvin è caccia all'inviato. Si respira aria di cambiamenti, potrebbe arrivare una donna ...

Elenoire Casalegno sarà il nuovo volto de l'Isola dei Famosi. Mentre si aspetta l'inizio della trasmissione, ecco le prime conferme.L'Isola dei Famosi 15 è pronta per partire, dopo il "no" di Alvin è caccia all'inviato. Si respira aria di cambiamenti, potrebbe arrivare una donna ...