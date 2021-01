Isola dei Famosi 2021: svelata l’inviata e il destino di Tommaso Zorzi (Di venerdì 29 gennaio 2021) La data della prima puntata dell’Isola dei Famosi si sta avvicinando sempre più., infatti il reality Mediaset condotto con Ilary Blasi verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 a partire dall’8 marzo 2021. Se ne sono dette tante in questi giorni, soprattutto sull’identità dell’inviato che trasmetterà il collegamento con la conduttrice durante la puntata. Finalmente pare essere emerso il nome. Sarà Elenoire Casalegno che avrebbe vinto il ballottaggio con gli altri candidati. E Tommaso Zorzi? Per lui sarebbero aperte le porte per un altro ruolo. Isola dei Famosi 2021: Elenoire Casalegno vola in Honduras La notizia della conferma di Elenoire Casalegno nelle vesti di inviata dell’Isola dei Famosi è stata un fulmine a ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 29 gennaio 2021) La data della prima puntata dell’deisi sta avvicinando sempre più., infatti il reality Mediaset condotto con Ilary Blasi verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 a partire dall’8 marzo. Se ne sono dette tante in questi giorni, soprattutto sull’identità dell’inviato che trasmetterà il collegamento con la conduttrice durante la puntata. Finalmente pare essere emerso il nome. Sarà Elenoire Casalegno che avrebbe vinto il ballottaggio con gli altri candidati. E? Per lui sarebbero aperte le porte per un altro ruolo.dei: Elenoire Casalegno vola in Honduras La notizia della conferma di Elenoire Casalegno nelle vesti di inviata dell’deiè stata un fulmine a ...

pirataax : Being Walter Zenga: non ti cagano più come allenatore, padre, marito ed amante. Ma hai una bella carriera all’isola… - DafneZampino : Si, l’acuto di Simona Ventura all’isola dei Famosi. Tale e quale. ??????? #IlCantanteMascherato - IntxrruptxdGirl : RT @zerostareseren0: APRIMI COME SI APRE UN COCCO IN HONDURAS DOPO DUE MESI DI ISOLA DEI FAMOSI TI PREGO #rosmello - P1Bliss : RT @zerostareseren0: APRIMI COME SI APRE UN COCCO IN HONDURAS DOPO DUE MESI DI ISOLA DEI FAMOSI TI PREGO #rosmello - zerostareseren0 : APRIMI COME SI APRE UN COCCO IN HONDURAS DOPO DUE MESI DI ISOLA DEI FAMOSI TI PREGO #rosmello -