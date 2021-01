Isola dei Famosi 2021, scelta l’inviata: sarà Elenoire Casalegno! (Di venerdì 29 gennaio 2021) Isola dei Famosi 2021: Elenoire Casalegno inviata. scelta la showgirl per nuova serie del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, che andrà in onda da marzo (websource)L’Isola dei Famosi sta arrivando. Quando finirà il Grande Fratello Vip (a inizio febbraio) giusto qualche settimana di pausa e toccherà all’altro grande reality di Canale 5. E man mano che ci avviciniamo all’appuntamento si scoprono nuovi dettagli della trasmissione che sarà condotta da Ilary Blasi. E’ stata svelata la nuova inviata dall’Honduras: proprio così, si tratta di una donna e sarà Elenoire Casalegno. La showgirl è molto conosciuta e apprezzata dal pubblico: ha debuttato nel lontano 1994 nel programma musicale “Jammin“, che conduceva ... Leggi su instanews (Di venerdì 29 gennaio 2021)deiCasalegno inviata.la showgirl per nuova serie del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, che andrà in onda da marzo (websource)L’deista arrivando. Quando finirà il Grande Fratello Vip (a inizio febbraio) giusto qualche settimana di pausa e toccherà all’altro grande reality di Canale 5. E man mano che ci avviciniamo all’appuntamento si scoprono nuovi dettagli della trasmissione checondotta da Ilary Blasi. E’ stata svelata la nuova inviata dall’Honduras: proprio così, si tratta di una donna eCasalegno. La showgirl è molto conosciuta e apprezzata dal pubblico: ha debuttato nel lontano 1994 nel programma musicale “Jammin“, che conduceva ...

