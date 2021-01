Invio delle cartelle esattoriali sospeso per un altro mese. In arrivo il decreto da Palazzo Chigi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Invio delle cartelle esattoriali sospeso per un altro mese. Secondo quanto si apprende da fonti del governo, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto di proroga fino al 28 febbraio per le cartelle, finora bloccate da un precedente decreto (leggi l’articolo). Il provvedimento potrebbe essere ‘travasato’ per la conversione nel decreto Milleproroghe. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021)per un. Secondo quanto si apprende da fonti del governo, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera aldi proroga fino al 28 febbraio per le, finora bloccate da un precedente(leggi l’articolo). Il provvedimento potrebbe essere ‘travasato’ per la conversione nelMilleproroghe. L'articolo LA NOTIZIA.

