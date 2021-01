Inuyasha è il nuovo singolo di Mahmood che si ispira al mondo dei Manga (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non solo Sanremo, la musica non si ferma mentre le polemiche infiammano in attesa di capire se questa edizione 71 del Festival si farà o meno. Grande notizia oggi per tutti i fan di Mahmood che sta per uscire con il snuo nuovo brano. Fuori dal 3 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 febbraio, “Inuyasha” è il primo singolo ufficiale che segna il ritorno di Mahmood con un nuovo progetto discografico. Il brano, disponibile da oggi in presave, rappresenta un nuovo immaginario per l’artista che, in breve tempo, si è conquistato un posto fra i più importanti esponenti del cantautorato urban pop, con un tratto unico che lo distingue nel panorama contemporaneo. Il ritorno di Mahmood con Inuyasha Autore e cantante ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non solo Sanremo, la musica non si ferma mentre le polemiche infiammano in attesa di capire se questa edizione 71 del Festival si farà o meno. Grande notizia oggi per tutti i fan diche sta per uscire con il snuobrano. Fuori dal 3 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 febbraio, “” è il primoufficiale che segna il ritorno dicon unprogetto discografico. Il brano, disponibile da oggi in presave, rappresenta unimmaginario per l’artista che, in breve tempo, si è conquistato un posto fra i più importanti esponenti del cantautorato urban pop, con un tratto unico che lo distingue nel panorama contemporaneo. Il ritorno diconAutore e cantante ...

