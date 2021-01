INUYASHA è il nuovo singolo di Mahmood che anticipa il secondo album (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sarà un 2021 in cui Mahmood tornerà protagonista. In attesa del suo secondo album, il 3 febbraio arriva il nuovo singolo Ha iniziato ieri Mahmood a lanciare messaggi criptici sul suo profilo Instagram. La sua community entusiasta aveva inteso si trattasse del ritorno, ma il cantante di “Dorado” ha voluto non annunciare nulla fino alle 15:00 di oggi, come anticipato in una storia su Instagram. “nuovo album 2021. INUYASHA, il primo livello, out 03.02.21” ha scritto oggi alle 15:00 su Instagram, postando la foto che immaginiamo sarà la copertina del singolo. Dal 3 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 febbraio, “INUYASHA”, il primo singolo ufficiale ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sarà un 2021 in cuitornerà protagonista. In attesa del suo, il 3 febbraio arriva ilHa iniziato ieria lanciare messaggi criptici sul suo profilo Instagram. La sua community entusiasta aveva inteso si trattasse del ritorno, ma il cantante di “Dorado” ha voluto non annunciare nulla fino alle 15:00 di oggi, cometo in una storia su Instagram. “2021., il primo livello, out 03.02.21” ha scritto oggi alle 15:00 su Instagram, postando la foto che immaginiamo sarà la copertina del. Dal 3 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 febbraio, “”, il primoufficiale ...

IlContiAndrea : #Inuyasha è il titolo del nuovo singolo di #Mahmood che fa da apripista al prossimo progetto discografico. Esce il… - letty97esc : RT @Mahmood_Music: Nuovo album 2021. ??? INUYASHA, il primo livello, out 03.02.21 presave: - CMC5ASVKKS : RT @Mahmood_Music: Nuovo album 2021. ??? INUYASHA, il primo livello, out 03.02.21 presave: - francy__ozser : RT @kazusnya: mahmood con il suo nuovo singolo ispirato ad inuyasha sto urlando - EzraNevar : RT @Mahmood_Music: Nuovo album 2021. ??? INUYASHA, il primo livello, out 03.02.21 presave: -