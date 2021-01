INTERVISTA – Fonio | “Contento per il titolo ad Antalya | lavoro sul mio tennis a 360°”

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 gennaio 2021) . Giovanniha conquistato il secondo Itf da 15.000 dollari in carriera, in quel di, coronando una settimana straordinaria. Ilta italiano è riuscito a prevalere sull’agguerrita concorrenza in Turchia, partendo dalle qualificazioni e ottenendo una vittoria per ritiro avversario (Francisco Cerundolo) in finale.si è concesso ai microfoni di Lorenzo Andreoli, per Sportface.it, offrendo considerazioni sul percorso ade sul proprioin pre-season. Il piemontese ha quindi proposto giudizi personali sull’attuale situazione a Melbourne. L’atleta novarese ha raccontato la propria avventura in territorio turco, culminata con un successo importante.ha inoltre svelato le norme anti-Covid vigenti ad: “Questa è ...