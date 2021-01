Inter verso il ritorno dell'ex, tifosi increduli (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Eder update - scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter: l'Inter tiene aperta la porta all'italo - brasiliano in caso di contemporanea partenza di Sanchez e Pinamonti. Sarebbe ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Eder update - scrive il giornalistaa Gazzettao Sport su Twitter: l'tiene aperta la porta all'italo - brasiliano in caso di contemporanea partenza di Sanchez e Pinamonti. Sarebbe ...

DiMarzio : Kwadwo @Asabob20 (negli ultimi 8 anni prima @juventusfc e poi @Inter) verso il @CagliariCalcio #Asamoah #calciomercato @SkySport - Inter : ?? | ALLENAMENTO Subito al lavoro verso il #DerbyMilano di Coppa Italia Le foto dell'allenamento ??… - dorinileonardo : L'Inter, già favoritissima, con Dzeko avrà strada spianata verso lo scudetto. - alessiodainelli : @Bubu_Inter Eder dovrebbe venire con contratto di 4 mesi a 1000 euro al mese... Anche solo per riconoscenza verso Papà Suning... - solar_constant_ : Non lo dico per retorica né tantomeno perché l’Inter ha vinto, ma mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa del genere tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter verso Inter verso il ritorno dell'ex, tifosi increduli Virgilio Sport Napoletani in ansia per l'azzurro: “Non è più lui"

Oltre che della discussione su Rino Gattuso e al suo sfogo in tv al termine della partita con lo Spezia, dopo la vittoria sui liguri i tifosi del Napoli dibattono sul web di un altro argomento caldo: ...

Inter verso il ritorno dell'ex, tifosi increduli

Secondo Nicolò Schira, se l’Inter dovesse cedere anche Pinamonti a San Siro potrebbe tornare un attaccante che in passato ha già vestito la maglia nerazzurra: l’italo-brasiliano Eder. “Eder update – s ...

Oltre che della discussione su Rino Gattuso e al suo sfogo in tv al termine della partita con lo Spezia, dopo la vittoria sui liguri i tifosi del Napoli dibattono sul web di un altro argomento caldo: ...Secondo Nicolò Schira, se l’Inter dovesse cedere anche Pinamonti a San Siro potrebbe tornare un attaccante che in passato ha già vestito la maglia nerazzurra: l’italo-brasiliano Eder. “Eder update – s ...