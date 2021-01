Inter | trovato l’accordo per gli stipendi della squadra

(Di venerdì 29 gennaio 2021) L’hacon i calciatori e lo staff tecnico per il pagamento degliriferiti ai mesi di novembre e dicembre L’non naviga in acque tranquille, ma la società hauna soluzione per il pagamento degli. Tutti, infatti, hanno accettatorelativo al posticipo del pagamento delle mensilità di novembre e dicembre. Giocatori e staff tecnico hanno dunque assecondato la propostasocietà, che proprio ieri aveva saldato i pregressi di luglio e agosto. La soluzione trovata è il frutto di un colloquio svoltosi tra i dirigenti nerazzurri, oggi presenti ad Appiano, e il capitano Handanovic. Nonostante ci fosse la possibilità di siglare degli accordi individuali, tutti i calciatori ...

Con la decisione della FIGC di autorizzare trattative private con i calciatori al fine di dilazionare o posticipare i pagamenti degli arretrati, oggi l'hal'intesa finale anche per le ...Accordotra i calciatori dell'e la società per gli stipendi dei mesi di novembre e dicembre: ecco i dettagli e i passi in avantiInter, club e squadra trovano l’accordo sugli stipendi di novembre e dicembre Tutti i calciatori e lo staff tecnico hanno accettato il posticipo del pagamento delle due mensilità. Il club aveva saldat ...Lo scambio tra Roma e Inter che vede coinvolti Edin Dzeko ed Alexis Sanchez per il momento non andrà in porto. Le due società hanno trattato per tutta la giornata ma senza riuscire a trovare un accord ...