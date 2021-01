Inter-Milan, scontro Ibrahimovic-Lukaku: la decisione del Giudice Sportivo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni dopo la conclusione dei quarti di Coppa Italia.Un turno di squalifica per Zlatan Ibrahimovic e per Romelu Lukaku: è questa la decisione presa dal Giudice Sportivo, tre giorni dopo il derby di martedì sera. Nei confronti dei due calciatori, che nella partita di Coppa Italia di "San Siro" hanno dato vita a uno scontro che ha fatto a lungo discutere, sono state emesse sanzioni unicamente in virtù dei cartellini ricevuti durante la gara. Nessun provvedimento preso, dunque, in merito al botta e risposta verbale avvenuto tra i due giocatori. A ricevere un turno di stop anche José Palomino, Achraf Hakimi e Franck Kessie. Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilha reso note le sue decisioni dopo la conclusione dei quarti di Coppa Italia.Un turno di squalifica per Zlatane per Romelu: è questa lapresa dal, tre giorni dopo il derby di martedì sera. Nei confronti dei due calciatori, che nella partita di Coppa Italia di "San Siro" hanno dato vita a unoche ha fatto a lungo discutere, sono state emesse sanzioni unicamente in virtù dei cartellini ricevuti durante la gara. Nessun provvedimento preso, dunque, in merito al botta e risposta verbale avvenuto tra i due giocatori. A ricevere un turno di stop anche José Palomino, Achraf Hakimi e Franck Kessie.

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan Rissa Ibrahimovic Lukaku: un turno di squalifica per entrambi

Inoltre il Giudice Sportivo ha squalificato sempre per 1 giornata il difensore dell'Atalanta Jose Luis Palomino, l'esterno dell'Inter Achraf Hakimi e il centrocampista del Milan Franck Kessie. Ibra - ...

Bologna, Mihajlovic: 'Ibrahimovic in rossoblù sarebbe stato meraviglioso'

BOLOGNA - Il Bologna affronterà domani un Milan punto sul vivo dopo le ultime due sconfitte contro Atalanta e Inter in Coppa Italia. La squadra di Mihajlovic dovrà quindi stare ancora più attenta ai rossoneri. Il tecnico serbo inizia la sua ...

Milan 2-1! Nerazzurri in semifinale di Coppa Italia | LE FOTO Inter Sito Ufficiale Inter, la conferenza di Conte LIVE

Dopo il pareggio di Udine e la vittoria nel derby di Coppa Italia, l'Inter si rituffa in campionato. Sulla strada nell'inseguimento al Milan c'è un cliente ostico come il Benevento di Pippo Inzaghi.

Rissa Lukaku-Ibra: il verdetto fa discutere

Il Giudice sportivo, infatti, ha sanzionato con un turno a testa di squalifica l'attaccante dell'Inter e per quello del Milan. Nello specifico, lo svedese prende un turno perché espulso mentre il ...

