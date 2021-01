Inter-Benevento: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Inter ospita il Benevento nella 20ª giornata di Serie A: tutto quello che c'è da sapere sul match. Leggi su 90min (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'ospita ilnella 20ª giornata di Serie A: tutto quello che c'è da sapere sul match.

Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, purtroppo non possiamo condividere la gioia per la vittoria nel #DerbyMilano a San Siro… - internewsit : In Inter-Benevento occasione per Eriksen? Il danese è galvanizzato - - infoitsport : BENEVENTO. INZAGHI: “CON L'INTER RIPARTIREMO DA VIOLA. PROBABILE ALTRO COLPO DI MERCATO” - passione_inter : VIDEO - Inter-Benevento, le ultimissime di formazione: Conte rinuncia al turnover? - - infoitsport : Le probabili formazioni di Inter-Benevento: niente turnover, Conte con i titolarissimi? -