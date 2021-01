Inps | boom pensioni di vecchiaia Calano le anticipate

voceditalia : Inps: nel 2020 boom pensioni liquidate, vola vecchiaia - Affaritaliani : Inps: 795mila nuove pensioni nel 2020, boom vecchiaia - salernonotizie : Pensioni, INPS: nel 2020 boom di quelle vecchiaia (+86%), giù quelle anticipate - Giornaleditalia : Inps: 795mila nuove pensioni nel 2020, boom vecchiaia - classcnbc : L’ITALIA CAMMINA COL BASTONE Gli ultimi dati #Inps registrano un vero e proprio boom di #pensioni: +55mila nel 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Inps boom

Sky Tg24

Diffusi dall'Inps i dati sulle pensioni liquidate nel 2020, che salgono del 7,42% rispetto ai nuovi trattamenti pensionistici erogati nel 2019 ...Sono 401 le domande presentate alla Camera di commercio di Ferrara in una sola settimana, dalle imprese ferraresi per ottenere i ristori a bar e ristoranti voluti dalla Regione Emilia-Romagna per far ...