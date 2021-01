Innovazione tecnologica: divertimento e garanzia di lavoro (Di venerdì 29 gennaio 2021) Basta guardarsi intorno in strada o nei mezzi pubblici per rendersi conto di quanto i dispositivi mobili, dai Kindle agli smartphone, siano presenti nel nostro quotidiano. I dati ci confermano questa sensazione dicendoci che al momento in Italia il numero di dispositivi mobili ha superato quello degli abitanti dell’intera nazione. Gli italiani dedicano sei ore della propria giornata all’utilizzo di internet, in questo tempo il gioco occupa uno spazio importante, e di conseguenza diventa fonte di opportunità di lavoro. I giochi online: streaming, interfaccia e offerte i motivi del successo Come accennato in apertura, sono 80 i milioni di smartphone per una popolazione residente sulla penisola che arriva appena a 60 milioni. Con questa premessa, e con l’aggiunta che sono almeno 50 i milioni di persone connesse ogni giorno, introduciamo l’ampio e inesplorato mondo dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Basta guardarsi intorno in strada o nei mezzi pubblici per rendersi conto di quanto i dispositivi mobili, dai Kindle agli smartphone, siano presenti nel nostro quotidiano. I dati ci confermano questa sensazione dicendoci che al momento in Italia il numero di dispositivi mobili ha superato quello degli abitanti dell’intera nazione. Gli italiani dedicano sei ore della propria giornata all’utilizzo di internet, in questo tempo il gioco occupa uno spazio importante, e di conseguenza diventa fonte di opportunità di. I giochi online: streaming, interfaccia e offerte i motivi del successo Come accennato in apertura, sono 80 i milioni di smartphone per una popolazione residente sulla penisola che arriva appena a 60 milioni. Con questa premessa, e con l’aggiunta che sono almeno 50 i milioni di persone connesse ogni giorno, introduciamo l’ampio e inesplorato mondo dei ...

PaolaPisano_Min : I Comuni italiani si digitalizzano: sono 7.246 quelli che hanno aderito al Fondo per l’innovazione tecnologica e la… - CorriereCitta : Innovazione tecnologica: divertimento e garanzia di lavoro - f_ronchetti : RT @iannak1: Una conversazione sul rilancio della ricerca e l’innovazione tecnologica in Italia con Federico Ronchetti (CERN, Head of Opera… - danilo_lissoni : RT @impresacity: Solidità e flessibilità: è targata VMware l’innovazione sostenibile di Alperia @VMware_IT: Il provider di servizi energeti… - VMware_IT : RT @impresacity: Solidità e flessibilità: è targata VMware l’innovazione sostenibile di Alperia @VMware_IT: Il provider di servizi energeti… -