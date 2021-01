Infermiere positivo al Covid dopo la seconda dose del vaccino Pfizer: le cause (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un Infermiere al quale sono già state somministrate prima dose e richiamo del vaccino è stato contagiato dal Coronavirus. Gli esperti spiegano cosa può essere successo Un Infermiere di ottavia ha detto di essere rimasto “senza parole” quando ha scoperto di essere risultato positivo al Coronavirus poichè solo pochi giorni prima aveva ricevuto la sua seconda dose del vaccino anti Covid-19. “Quando il mio manager mi ha detto che ero positivo al test non sono riuscito a parlare per un po'”, ha sottolineato Santosh Baral a Global News. L’Infermiere di Ottawa è stato tra i primi operatori sanitari a ricevere il vaccino Pfizer-BioNTech nella prima settimana della campagna di ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Unal quale sono già state somministrate primae richiamo delè stato contagiato dal Coronavirus. Gli esperti spiegano cosa può essere successo Undi ottavia ha detto di essere rimasto “senza parole” quando ha scoperto di essere risultatoal Coronavirus poichè solo pochi giorni prima aveva ricevuto la suadelanti-19. “Quando il mio manager mi ha detto che eroal test non sono riuscito a parlare per un po'”, ha sottolineato Santosh Baral a Global News. L’di Ottawa è stato tra i primi operatori sanitari a ricevere il-BioNTech nella prima settimana della campagna di ...

