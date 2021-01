Infermiera finge di vaccinare una signora anziana | la famiglia lo scopre e la fa licenziare

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Un 'ha finto diunacontro il non somministrandole in realtà la dose. A scoprire la truffa sono stati i parenti della donna, unadi 97 anni, dopo che la ...

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Un'infermiera brasiliana è stata licenziata dopo aver simulato di vaccinare contro il #Covid-19 una donna di 97 anni #ANS… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Un'infermiera brasiliana è stata licenziata dopo aver simulato di vaccinare contro il #Covid-19 una donna di 97 anni #ANS… - Andrea80821276 : RT @Agenzia_Ansa: Un'infermiera brasiliana è stata licenziata dopo aver simulato di vaccinare contro il #Covid-19 una donna di 97 anni #ANS… - romatoday : L'infermiera che finge di vaccinare un'anziana e viene licenziata - CorriereQ : Covid: infermiera brasiliana finge vaccinazione, licenziata -

Ultime Notizie dalla rete : Infermiera finge

Nel video si vede l'inserire l'ago della siringa nel braccio della donna, ma quando lo estrae il liquido è ancora nella siringa. La famiglia ha immediatamente denunciato l'accaduto. 'È una ...Il video è stato mostrato al responsabile delle vaccinazioni del comune di Maceiò, che ha licenziato in tronco l'ed ha inviato la documentazione video alla procura, che ha aperto un'...Un'infermiera ha finto di vaccinare una signora anziana contro il Covid non somministrandole in realtà la dose. A scoprire la truffa sono stati i parenti della donna, una signora ...Nel caso della morte dell’urologo barcellonese Attilio Manca, trovato morto nel suo appartamento di Viterbo il 12 febbraio di 17 anni fa qualcuno avrebbe ...