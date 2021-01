Indice Rt: Italia a 0.84 (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'andamento del Covid in Italia comunicato dall'Istituto superiore di Sanità: l'Indice Rt è ancora in calo: a 0,84 , e diminuiscono anche i dati dell'incidenza e dei ricoveri . Ecco il dettaglio: nel ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'andamento del Covid incomunicato dall'Istituto superiore di Sanità: l'Rt è ancora in calo: a 0,84 , e diminuiscono anche i dati dell'incidenza e dei ricoveri . Ecco il dettaglio: nel ...

RicardoErnst : RT @SmartWorkersUn1: Secondo l'indice DESI (digital economy and society index) l' #Italia si trova al quart'utimo posto. #digitalizzazione… - EpsonItalia : L'indice Epson B2B #SustainableWorkingEnvironment 2021 mostra l’Italia al secondo posto per la #priorità ai problem… - Benzinga_Italia : #Mercati: nei primi scambi in preapertura i futures statunitensi scambiavano in rosso, dopo che nella sessione prec… - yy01329 : Corruzione: l’Italia 20esima su 27 Paesi Ue: A cura di Ferruccio Bovio. Nella classifica mondiale della corruzione… - giornaleradiofm : Corruzione: l’Italia 20esima su 27 Paesi Ue: A cura di Ferruccio Bovio. Nella classifica mondiale della corruzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Indice Italia Monitoraggio settimanale, l'Rt è a 0,84. La situazione migliora in tutte le Regioni

Cala ancora l'indice di replicazione della malattia in Italia e per la seconda settimana consecutiva è sotto 1. Tutte le realtà locali, trann?

Indice Rt: Italia a 0.84

L'andamento del Covid in Italia comunicato dall'Istituto superiore di Sanità: l'indice Rt è ancora in calo: a 0,84 , e diminuiscono anche i dati dell'incidenza e dei ricoveri . Ecco il dettaglio: nel periodo 6 gennaio - 19 ...

Indice Rt: Italia a 0.84, ricoveri in calo Quotidiano.net Cala ancora l'di replicazione della malattia ine per la seconda settimana consecutiva è sotto 1. Tutte le realtà locali, trann?L'andamento del Covid incomunicato dall'Istituto superiore di Sanità: l'Rt è ancora in calo: a 0,84 , e diminuiscono anche i dati dell'incidenza e dei ricoveri . Ecco il dettaglio: nel periodo 6 gennaio - 19 ...