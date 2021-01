Indice Rt: Italia a 0.84. Il dato regione per regione (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'andamento del Covid in Italia comunicato dall'Istituto superiore di Sanità: l'Indice Rt è ancora in calo: a 0,84 , e diminuiscono anche i dati dell'incidenza e dei ricoveri . Ecco il dettaglio: nel ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'andamento del Covid incomunicato dall'Istituto superiore di Sanità: l'Rt è ancora in calo: a 0,84 , e diminuiscono anche i dati dell'incidenza e dei ricoveri . Ecco il dettaglio: nel ...

isNews_it : Coronavirus, in Molise indice di contagio più alto d’Italia: Rt salito a 1.51 - - europeanbrokers : ??Per la prima volta l’Italia perde una posizione nell’Indice di percezione della corruzione, classifica stilata ann… - isNews_it : Coronavirus, in Molise indice di contagio più alto d’Italia: Rt salito a 1.51 - - infoitsalute : Indice Rt: Italia a 0.84. Il dato regione per regione - newsby_it : ?? Indice Rt a 0,84: la situazione dell’emergenza Coronavirus ???? -