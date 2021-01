India | Ashkenazi | ' da Nuova Delhi garanzie su sicurezza staff ambasciata'

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tel Aviv, 29 gen. (Adnkronos) - Il ministro degli Esterino, Subrahmanyam Jaishankar, "mi ha assicurato che le autoritàne sono impegnate per ladi tutto il personale diplomatico israeliano e continueranno ad agire risolutamente per individuare tutte le persone coinvolte nell'esplosione. L'ho ringraziato e gli ho promesso piena collaborazione". Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Askhenazi, poco dopo aver parlato con il suo omologono dell'esplosione avvenuta a pochi metri dall'israeliana ae che avrebbe provocato solo danni alle auto nei paraggi.

