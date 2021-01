In Treatment | Joel Kinnaman nel cast delle nuove puntate

(Di venerdì 29 gennaio 2021) L'attoreè entrato a far parte deldi In, progetto che verrà prodotto per HBO. Intornerà sugli schermi di HBO con un reboot e tra i protagonisti del progetto ci sarà anche l'attore. Le ripresedella serie sono attualmente in corso e la tv via cavo non ha ancora annunciato quando è previsto il debutto sugli schermi televisivi. Il ritorno di Inavrà come protagonista Uzo Aduba nel ruolo della dottoressa Brooke Taylor, una donna molto empatica e grande osservatrice che lotta con i propri problemi e cerca di aiutare i suoi pazienti. L'attore ...

