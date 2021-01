In Louisiana un cimitero ha rifiutato la sepoltura a un agente di polizia perché nero

(Di venerdì 29 gennaio 2021) A Oberlin, in, illocale di Oaklin Springs hadi seppellire l'Darrell Semien. Il motivo? Serriell era. E le clausole di seppellimento del, non ...

Globalist.it

Il consiglio di amministrazione del cimitero si è riunito in gran fretta giovedì per modificare questa norma arcana e ha chiesto scusa per aver negato la sepoltura.Un uomo di 55 anni di colore morto in seguito a un cancro al colon non ha potuto trovare sepoltura nel cimitero scelto dalla sua famiglia in Louisiana ...