In Italia nuovi casi in leggero calo: 13.574, positività al 5% I morti sono 477 Il bollettino (Di venerdì 29 gennaio 2021) I dati di venerdì 29 gennaio. Meno contagi con un po' meno tamponi (268.750) rispetto a ieri. Il tasso di positività scende leggermente: è 5% (ieri 5,2%). Più colpita la Lombardia (+1.900). In calo ricoveri e terapie intensive per il quarto giorno consecutivo

