In fin di vita dopo sushi da asporto: il motivo potrebbe essere un altro (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ore drammatica per una ragazza, finita in fin di vita in rianimazione in ospedale dopo aver mangiato sushi da asporto. La causa però potrebbe essere un’altra. Sono ore di drammatica… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ore drammatica per una ragazza, finita in fin diin rianimazione in ospedaleaver mangiatoda. La causa peròun’altra. Sono ore di drammatica… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

RaiUno : 'Fin dove possono portare le due grandi forze che sconvolgono la vita dell'uomo: la fame e l'amore.' @LinoGuanciale… - pantanac : RT @ParoleCristiane: Non la penso come coloro i quali affermano che un feto e a maggior ragione un embrione non è ancora un essere umano. S… - kimmanuela : @Kim_Beatrics ti prego non dirlo ti voglio bene e la tua vita andrà sempre comunque bene perché è TUA. non sei prob… - antolulu58 : RT @francesco_terry: Ho notato da tempo una grande lacuna di Twitter. Si vedono solo foto del Vesuvio ripreso da Napoli e mai il contrario.… - legenrehumain : @laGigogin Ho fatto tanti errori nella vita, ma con lui non ho sbagliato. L'ho sgamato fin dall'inizio anch'io. -