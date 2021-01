Il video delle violenze nel carcere di San Gimignano (Di venerdì 29 gennaio 2021) La vicenda era già nota, ma solo di recente sono state pubblicate le immagini in cui un ragazzo tunisino viene pestato dagli agenti della polizia penitenziaria: 5 di loro andranno a processo con l'accusa di tortura Leggi su ilpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) La vicenda era già nota, ma solo di recente sono state pubblicate le immagini in cui un ragazzo tunisino viene pestato dagli agenti della polizia penitenziaria: 5 di loro andranno a processo con l'accusa di tortura

