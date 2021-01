Il vaccino di Johnson & Johnson ha un’efficacia del 66 per cento

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Negli Stati Uniti ha raggiunto il 72 per, in Sudafrica dove c'è una variante più contagiosa del coronavirus il 57 per, ma è più pratico di quelli già autorizzati e richiede una sola dose

La casa farmaceutica statunitense ha reso noto che il proprio vaccino ha un'efficacia del 66 per cento contro le forme sintomatiche della Covid - 19. La particolarità di questo preparato è che prevede la somministrazione di una sola dose. I primi risultati della fase 3 parlando di un'efficacia del 66% nel prevenire forme severe e moderate e di un 85% per i soli casi gravi. Resta il dubbio di quanto possa funzionare contro le varianti. Il governo di Londra ha già acquistato 30 milioni di dosi. L'Unione Europea ne avrebbe invece ordinate 400 milioni.