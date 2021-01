Il vaccino americano di Novavax efficace all'89%. Ma con la variante sudafricana si scende al 60% (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quando incontra quel ceppo, l'efficacia del vaccino cala molto. Ridotto anche il suo funzionamento nelle persone con Hiv. Il vaccino è stato finanziato dagli Usa con 1,7 miliardi di dollari. La Gran Bretagna ne ha acquistate 60 milioni di dosi. Novavax non ricade invece tra le... Leggi su repubblica (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quando incontra quel ceppo, l'efficacia delcala molto. Ridotto anche il suo funzionamento nelle persone con Hiv. Ilè stato finanziato dagli Usa con 1,7 miliardi di dollari. La Gran Bretagna ne ha acquistate 60 milioni di dosi.non ricade invece tra le...

