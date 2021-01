Il sindaco dio Genova incontra la console generale della Russia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il sindaco di Genova ha incontrato in questi giorni a Palazzo Tursi il console generale della Federazione russa, Maria Vedrinskaya. Durante il colloquio, il primo dall’insediamento a Genova della diplomatica di carriera. E’ stata da ambo le parti ribadita l’importanza della collaborazione tra città e consolato per lo sviluppo di relazioni internazionali che favoriscano opportunità culturali, promozione economica e promozione turistica. Prima della pandemia, il mercato turistico russo era diventato per Genova il terzo, dopo quelli francese e tedesco. “Le relazioni di amicizia e di scambio tra Genova e la Russia sono molto profonde e radicate – ha detto il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ildihato in questi giorni a Palazzo Tursi ilFederazione russa, Maria Vedrinskaya. Durante il colloquio, il primo dall’insediamento adiplomatica di carriera. E’ stata da ambo le parti ribadita l’importanzacollaborazione tra città e consolato per lo sviluppo di relazioni internazionali che favoriscano opportunità culturali, promozione economica e promozione turistica. Primapandemia, il mercato turistico russo era diventato peril terzo, dopo quelli francese e tedesco. “Le relazioni di amicizia e di scambio trae lasono molto profonde e radicate – ha detto il ...

JenaPlissken4 : @giudiiiiiiiii @luisati13 @molumbe Poraccio c'è tuo padre, che ti ha messo al mondo e ha dovuto sopportare sta verg… - mmaristellaa : RT @GarbaSte: #renzi era in Arabia Saudita e account leghisti lo difendono e lo giustificano. Un sindaco leghista se la prende con le mense… - eeffettodomino : io di cogoleto?????? che cessi di merda grazie a dio nessuno di loro è diventato sindaco - napoleone57 : @reportrai3...ho sentito lav7 che non si tovano piu chi fa il sindaco magari lo volesse dio che tutti quelli della… - BPedrali : RT @Don_Lazzara: #Spagna: foto storica ad Aguilar de la Frontera, in Andalusia: la #Croce innalzata nel 1939 per ricordare tutti i 'Caídos… -