Il sì europeo ad AstraZeneca anche per gli over 65 e il rischio di vaccini di serie A e serie B Che farà il governo italiano?

Dopo l'autorizzazione che l'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, ha concesso al vaccino anti-Coronavirus prodotto da AstraZeneca lasciando libera la somministrazione ad ogni fascia di età, il governo italiano si trova di fronte a un dilemma. Riuscirà ad assicurare la massima protezione possibile agli anziani? Il video-commento del direttore di Open, Umberto La Rocca. Leggi anche: Via libera al vaccino di AstraZeneca: ecco il verdetto dell'Ema vaccini, il contratto smentisce AstraZeneca sui siti. anche le dosi prodotte nel Regno Unito spettano alla Ue Ursula von der Leyen a muso duro contro AstraZeneca: «Oggi mostriamo il contratto: da loro diffuse clausole inesistenti» vaccini, la Ue pronta a fermare ...

