Il Segreto | anticipazioni spagnole | Ramon e Adolfo si affronteranno

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il, che si sta avviando verso la sua conclusione, non smetterà di regalare emozioni al pubblico di Canale 5, come sottolineano le. Al centro della scena, nel corso delle prossime settimane, ci sarà il triangolo composto da, Marta e. La Solozabal, in vista del matrimonio del De Los Visos con Rosa, ha deciso di voltare pagina e ha sposato a sorpresaa Bilbao spiazzando amici e familiari. Poco dopo, anche sua sorella ha sposato, ma i due giovani non hanno mai smesso di amarsi e faticheranno a nascondere i loro veri sentimenti, soprattutto quando accadrà qualcosa di davvero inaspettato. Marta, infatti, scoprirà di essere incinta esarà al settimo cielo, ma presto la sua felicità verrà ...