Il Segreto | anticipazioni | è scontro tra Emilia e Donna Francisca

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ildella puntata di domenica 31 gennaio.vorrebbe portare Raimundo in clinica, manon è d’accordo. Arrivano le ultimedella trama della nuova puntata de Il. Ricordiamo che la programmazione Mediaset è cambiata a partire da gennaio 2021. Il, a cui rimangono poche puntate, è stato infatti

GraceThatsAmore : @uominiedonne hahaha il segreto di pulcinella! la volpina della De Filippi vuole spingere il sito a svelare la font… - redazionetvsoap : Per lui finisce bene? Vedremo, ecco le #anticipazioni de #IlSegreto - tuttopuntotv : Il Segreto, anticipazioni 31 gennaio: Francisca punta un arma contro Emilia #ilsegreto #anticipazioni - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni di domenica 31 gennaio: spoiler nuova puntata | LaNostraTv - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni oggi 27 gennaio: la scoperta di Angustias -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni

Tv Soap

Il Segreto, anticipazioni della puntata di domenica 31 gennaio. Emilia vorrebbe portare Raimundo in clinica, ma Donna Francisca non è d'accordo.La sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda giovedì 4 febbraio 2021 su Rai1. Scopriamo la trama dei due episodi con Elena Sofia Ricci.