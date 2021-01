Il Segreto | anticipazioni 31 gennaio | Francisca uccide Emilia?

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La tensione traedarriverà al culmine nell'episodio Ilin onda domenica 31. La Montenegro, come rivelano lerelative a questa puntata, punterà una pistola contro la Ulloa nel momento in cui quest'ultima cercherà di portare Raimundo in una clinica senza farsi vedere. La donna, verrà salvata da suo figlio Matias che accorrerà in suo aiuto e a sua volta punterà un'arma da fuoco contro. Intanto, Alicia dopo essere riuscita a scampare all'attentato, tornerà a Puente Viejo determinata a continuare la sua ascesa politica. Poco dopo, don Ignacio riuscirà a parlare con Urrutia, il quale lo accuserà di tutti i suoi problemi. Poco dopo, Isabel verrà sorpresa dalla visita del suo amante Jean Pierre, il quale le chiederà ospitalità. ...

Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Il Segreto e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati ai personaggi ...
Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda domenica 31 gennaio su Canale 5 (dom. ore 14.15) ...