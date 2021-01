Il renzianissimo Scalfarotto in Arabia Saudita verrebbe fustigato | che ne pensa della marchetta del suo leader?

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Se Ivan, ex sottosegretario di Stato al Ministero degli Esteri da poco dimissionario, avesse cercato di mettere piede in, secondo la legge in vigore nel paese indicato da ...

Ultime Notizie dalla rete : renzianissimo Scalfarotto

Globalist.it

Se Ivan, ex sottosegretario di Stato al Ministero degli Esteri da poco dimissionario, avesse cercato di mettere piede in Arabia Saudita, secondo la legge in vigore nel paese indicato da Renzi come ...... i retroscena danno Matteo Renzi infuriato per il caso Fincantieri (così come il Centrodestra) e oggi ilIvana 'L'aria che tira' lo fa ben capire « L'acquisizione da parte ...E Matteo Renzi quelle cose le pensava davvero? Che un paese che fustiga i gay, umilia le donne e uccide i dissidenti sia il centro per un 'Nuovo Rinascimento'?