Il rapporto dell'intelligence: 'Contagi in Italia sottostimati del 50%' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Notizia pessima. Stando al rapporto svelato da "la Repubblica", l'errore nelle stime (il 50%) sarebbe causato "dal calo del numero dei tamponi a metà novembre 2020". La curva epidemiologica non ... Leggi su globalist (Di venerdì 29 gennaio 2021) Notizia pessima. Stando alsvelato da "la Repubblica", l'errore nelle stime (il 50%) sarebbe causato "dal calo del numero dei tamponi a metà novembre 2020". La curva epidemiologica non ...

Azione_it : Per non sprecare i 209 miliardi del #RecoveryPlan, occorre un salto di qualità nel rapporto Stato-regioni che, in q… - AlbatrosMumma : RT @MD___House: Ecco a cosa servono i tamponi rapidi antigenici. Covid, rapporto dell'intelligence: 'Contagi sottostimati del 50%' Ma io pa… - ilcrociato607 : Covid, rapporto dell'intelligence: 'Contagi sottostimati del 50%' - Tgcom24. BENE CU SI METTE ANCHE LA INTELLIGENCE… - AvarelloValerio : RT @luca_compiani: #fagioli era osservato speciale dell'inter che dopo il fallimento del Piacenza lo parcheggiò alla Cremonese in attesa di… - lizouxoliva : RT @luca_compiani: #fagioli era osservato speciale dell'inter che dopo il fallimento del Piacenza lo parcheggiò alla Cremonese in attesa di… -