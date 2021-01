Il procuratore Gratteri incontra gli studenti di Bergamo: “Diventino cittadini vigilanti” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “È una grande occasione per la città e per gli studenti: ascoltare la testimonianza di chi ha deciso di dedicare la sua vita alla lotta alla criminalità organizzata è un’opportunità per far sì che i ragazzi possano diventare cittadini vigilanti che nella propria quotidianità scelgano la legalità, il rispetto delle leggi, di se stessi e degli altri”. Così l’assessora alla pace e all’educazione alla cittadinanza del Comune di Bergamo Marzia Marchesi illustra un’importante iniziativa in programma venerdì 29 gennaio: il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri dialogherà con gli studenti bergamaschi. L’incontro, che si svolgerà online alle 10.30 e verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Comune di Bergamo, inaugura il ciclo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 gennaio 2021) “È una grande occasione per la città e per gli: ascoltare la testimonianza di chi ha deciso di dedicare la sua vita alla lotta alla criminalità organizzata è un’opportunità per far sì che i ragazzi possano diventareche nella propria quotidianità scelgano la legalità, il rispetto delle leggi, di se stessi e degli altri”. Così l’assessora alla pace e all’educazione alla cittadinanza del Comune diMarzia Marchesi illustra un’importante iniziativa in programma venerdì 29 gennaio: ildella Repubblica di Catanzaro Nicoladialogherà con glibergamaschi. L’incontro, che si svolgerà online alle 10.30 e verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Comune di, inaugura il ciclo ...

