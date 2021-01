Il prete che paragona l’Olocausto al diritto all’aborto – VIDEO

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Ricordare, ha detto il Papa è segno di civiltà”. Sono alcune delle prime parole che undi Marsala, padre Bruno de Cristofaro, dell’Opera Santuario Madonna di Fatima di Birgi, ha pronunciato in unpubblicato su Youtube nel Giorno della Memoria. Fin qui sembra tutto assolutamente normale. Peccato che Padre Bruno poi però abbia detto anche altro: “il dottor Mengele , un membro delle SS, conduceva regolarmente orrendi esperimenti sugli esseri umani, chiamato anche l’Angelo della Morte un giorno con un gessetto bianco tracciò una linea sul muro, alta all’incirca un metro e cinquanta. Decretò che coloro che superavano questa linea tra i bambini e i ragazzi potevano vivere. Tutti gli altri dovevano andare alle camere a gas. Che differenza c’è tra il dottor Mengele che tracciava arbitrariamente quella linea a un metro e cinquanta e una legge che ...

siilviacattaneo : RT @gvldenreby: *al matrimonio* X:chi è contrario a questo matrimonio, si faccia avanti o ta- L:IOOOO H:lou ma che cazzo fai L:scusa ma il… - eternityblood : @BREAKER0FCHAINS L’unico prete che ci accomuna - ilmagico05 : @ipertao Matte par o prete mio che fa a benedizione a o craturiello a notte e natale prime e nasc ??????????????????????????????????… - FraniDAntoni : @foresta233 Tubi di cemento, scatoloni, pannolini Sacchi d'immondizia messi come pali dai bambini L'ambulanza della… - annamariaradu06 : RT @gvldenreby: *al matrimonio* X:chi è contrario a questo matrimonio, si faccia avanti o ta- L:IOOOO H:lou ma che cazzo fai L:scusa ma il… -

Ultime Notizie dalla rete : prete che

Corriere Delle Alpi

«Vogliamo città pulite e più vivibili» aggiunge Federico Del, responsabile mobilità di ... Uno dei fattoriincidono notevolmente sui livelli di inquinamento è anche la filiera agro - ...... nè di controllarele poche misure adottate venissero quantomeno rispettate. La pandemia, poi, ... «Vogliamo città pulite e più vivibili! " dichiara Federico Del, responsabile mobilità di ...Avete capito bene. Padre Bruno ha paragonato in un video su Youtube pubblicato nel Giorno della Memoria, le atrocità del Nazismo, gli esperimenti di Mengele, L'Olocausto con il diritto all'aborto ...Al termine della seduta, mister Marco Marchionni ha diramato l’elenco dei 26 convocati per Foggia-Casertana: non rientrano nell’elenco Anelli (squalificato) oltre ai lungodegenti Di Stasio, Del Prete ...