Il più pagato al mondo può finire alla Juventus (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Juventus pensa ad un’operazione per il futuro: i bianconeri accostati al calciatore più pagato al mondo nel suo ruolo Può esserci una sorpresa nel futuro della Juventus. Dalla Spagna si parla dei bianconeri e della possibilità di acquistare un portiere che vada a ringiovanire un reparto che vede protagonista l’over 30 Szczesny e l’over Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lapensa ad un’operazione per il futuro: i bianconeri accostati al calciatore piùalnel suo ruolo Può esserci una sorpresa nel futuro della. DSpagna si parla dei bianconeri e della possibilità di acquistare un portiere che vada a ringiovanire un reparto che vede protagonista l’over 30 Szczesny e l’over Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

robtic58 : RT @Pinucci63757977: Questo è #scanzi: una penna sciatta e disgustosa, una voce becera e sguaiata per di più pagato coi soldi nostri per sc… - IoCercoDiMe : ??propri comodi e quando quella donna non fa più al caso tuo,allora la getti via e credi di scaricarti la coscienza… - chrisdewolle : @il_Malpensante Sturaro è il giocatore più costoso della storia del Genoa, pagato quanto sappiamo perché sappiamo,… - lallancita56 : RT @tizianasullalun: @GrandeFratello Non proprio. Per due punti percentuale in più,avete invitato W #Zenga, consapevoli che Andrea avesse e… - M5SGiorgio : RT @Clezia90039499: Quanto ti ha pagato il nano di Arcore @vitali_l ? Qual è il tuo prezzo? Quanti vali? Secondo me davvero poco, sei il PR… -

Ultime Notizie dalla rete : più pagato Robert Downey Jr. è l’attore più pagato di Hollywood secondo la rivista Forbes CINEblog.it