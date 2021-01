Il Paradiso delle signore anticipazioni 1 febbraio | scoppia lo scandalo per Clelia e Luciano

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Lunedì 1andrà in onda un nuovo appuntamento con Il. In tale episodio, il numero 76, vedremo chesaranno in serio pericolo. I due, infatti, rischieranno loa causa della gravidanza della Calligaris. Vittorio e Beatrice si faranno una promessa, mentre Gabriella mostrerà alle venere il suo abito da sposa. Agnese, invece, farà un gesto distensivo nei confronti di Armando e questo gli farà sperare in un ritorno di fiamma.perNella puntata del 1delvedremo che la gravidanza di ...