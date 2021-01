Il Napoli domina, lo Spezia si sveglia tardi. Gli azzurri vincono 4 - 2 e passano in semifinale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Primo tempo dilagante ma ripresa in cui scende in campo anche lo Spezia: questo potrebbe essere il riassunto della sfida allo stadio Maradona. Dopo i primi 45' la squadra di Gattuso sembrava essersi ... Leggi su globalist (Di venerdì 29 gennaio 2021) Primo tempo dilagante ma ripresa in cui scende in campo anche lo: questo potrebbe essere il riassunto della sfida allo stadio Maradona. Dopo i primi 45' la squadra di Gattuso sembrava essersi ...

