Il ministro tedesco: 'Il nostro comune nemico è il virus, non l'industria farmaceutica' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Basta con gli egoismi, ci vuole unità: "Il nostro comune nemico è il virus, non l'industria farmaceutica o altri paesi. Tuttavia ci sono contratti, si tratta di denaro, forniture". A dichiararlo, ... Leggi su globalist (Di venerdì 29 gennaio 2021) Basta con gli egoismi, ci vuole unità: "Ilè il, non l'o altri paesi. Tuttavia ci sono contratti, si tratta di denaro, forniture". A dichiararlo, ...

petergomezblog : Vaccini, il ministro tedesco Spahn loda la strategia italiana: “Prima i sanitari, funziona più velocemente” - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: #Italia e #Germania sono partner importanti per un'#Europa più forte, che deve ritrovare coesione e collaborazione, ha… - lucia_pal : RT @EURACTIVItalia: #Italia e #Germania sono partner importanti per un'#Europa più forte, che deve ritrovare coesione e collaborazione, ha… - EURACTIVItalia : #Italia e #Germania sono partner importanti per un'#Europa più forte, che deve ritrovare coesione e collaborazione,… - dvcaradonna : @PalazzoAntonio Mia figlia parla e scrive correttamente in inglese e in tedesco non è a capo di un partito nè fa il… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro tedesco In Germania scarseggiano i vaccini: il lockdown non piace ai tedeschi e la popolarità del governo scende La Stampa Il ministro tedesco: "Il nostro comune nemico è il virus, non l'industria farmaceutica"

Jens Spahn, responsabile della salute: "Tutti vogliono essere vaccinati, in tutto il mondo. Ora tenere le emozioni sotto controllo, risolvere le cose ma anche trovare un approccio comune".

Covid: von der Leyen, AstraZeneca ha preso impegni vincolanti

Il contratto tra l'Ue e AstraZeneca "è chiarissimo, ci sono ordini vincolanti" su dosi, consegne e stabilimenti. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue che ha annunciato la pubblicazione del c ...

Jens Spahn, responsabile della salute: "Tutti vogliono essere vaccinati, in tutto il mondo. Ora tenere le emozioni sotto controllo, risolvere le cose ma anche trovare un approccio comune".Il contratto tra l'Ue e AstraZeneca "è chiarissimo, ci sono ordini vincolanti" su dosi, consegne e stabilimenti. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue che ha annunciato la pubblicazione del c ...