“Il grande passo!”. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non si nascondono più e lo annunciano con una (bellissima) foto (Di venerdì 29 gennaio 2021) Negli ultimi mesi abbiano seguito passo la storia tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due, dopo essersi conosciuti al grande Fratello Vip, hanno iniziato una relazione che è diventata sempre più solida e recentemente ci sono stati degli importanti sviluppi. Clizia e Paolo hanno deciso di andare a convivere insieme e, d’altra parte, non è un mistero la loro intenzione di avere un figlio. Tutto ciò mentre si avvicina il primo anniversario del loro fidanzamento. E proprio mentre Eleonora Giorgi, mamma di Paolo, smentisce le voci che si erano moltiplicate dopo che Clizia aveva postato una foto col pancione. La foto si riferiva infatti a quando Clizia aspettava la figlia Nina avuta nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Negli ultimi mesi abbiano seguito passo la storia tra. I due, dopo essersi conosciuti alFratello Vip, hanno iniziato una relazione che è diventata sempre più solida e recentemente ci sono stati degli importanti sviluppi.hanno deciso di andare a convivere insieme e, d’altra parte, non è un mistero la loro intenzione di avere un figlio. Tutto ciò mentre si avvicina il primo anniversario del loro fidanzamento. E proprio mentre Eleonora Giorgi, mamma di, smentisce le voci che si erano moltiplicate dopo cheaveva postato unacol pancione. Lasi riferiva infatti a quandoaspettava la figlia Nina avuta nel ...

Ultime Notizie dalla rete : grande passo Lunaria, mamme, piccole tragedie minimali

Facendo un passo indietro di due settimane, domenica 14 marzo la Camerata Musicale Ligure di José ... Tornando alla prosa, l'11 aprile è in scena un grande classico della produzione targata Lunaria, ...

Nuovo Quattroruote - Scopri il numero di febbraio

... dove è possibile trovare modelli super scontati grazie agli incentivi (e non solo); il grande ... che ne dite di un sano ritorno all'off - road con la Land Rover Defender a passo corto, della sfida a ...

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, pronti per il grande passo Yeslife Alda D’Eusanio incidente: “Mi hanno uccisa, ma ora sono rinata”

Alda D'Eusanio è stata vittima di un incidente stradale che stava per toglierle la vita, ma nonostante il dolore è tornata a sorridere.

Casalino, dopo le dimissioni di Conte è nel mirino di Renzi: «Di certo non mollo»

Successi e gaffes del capo ufficio stampa di Palazzo Chigi , che dirige 30 giornalisti: «Io licenziato da Conte? Una fake news» ...

