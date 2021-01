“Il grande passo!”. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non si nascondo più e lo annunciano con una (bellissima) foto (Di venerdì 29 gennaio 2021) Negli ultimi mesi abbiano seguito passo la storia tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due, dopo essersi conosciuti al grande Fratello Vip, hanno iniziato una relazione che è diventata sempre più solida e recentemente ci sono stati degli importanti sviluppi. Clizia e Paolo hanno deciso di andare a convivere insieme e, d’altra parte, non è un mistero la loro intenzione di avere un figlio. Tutto ciò mentre si avvicina il primo anniversario del loro fidanzamento. E proprio mentre Eleonora Giorgi, mamma di Paolo, smentisce le voci che si erano moltiplicate dopo che Clizia aveva postato una foto col pancione. La foto si riferiva infatti a quando Clizia aspettava la figlia Nina avuta nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Negli ultimi mesi abbiano seguito passo la storia tra. I due, dopo essersi conosciuti alFratello Vip, hanno iniziato una relazione che è diventata sempre più solida e recentemente ci sono stati degli importanti sviluppi.hanno deciso di andare a convivere insieme e, d’altra parte, non è un mistero la loro intenzione di avere un figlio. Tutto ciò mentre si avvicina il primo anniversario del loro fidanzamento. E proprio mentre Eleonora Giorgi, mamma di, smentisce le voci che si erano moltiplicate dopo cheaveva postato unacol pancione. Lasi riferiva infatti a quandoaspettava la figlia Nina avuta nel ...

DarioNardella : Ieri sera il primo viaggio prova della #tramvia a batteria. È un grande passo avanti per il sistema tranviario fior… - brandobenifei : Oggi abbiamo finalmente chiuso l'accordo sul regolamento del #FondoSocialeEuropeoPlus per il periodo 2021-2027: qua… - Marcozanni86 : Congratulazioni ad @AndreCVentura e al nostro alleato portoghese @PartidoCHEGA per lo straordinario risultato nelle… - adeleloguasto : Comunque bravo Ama che sei una donna capace di stare un passo indietro ad un grande pubblico! • #Sanremo #Sanremo2021 - eliscrivecose : Semplicemente si sta cercando di far crescere adulti consapevoli e sicuramente migliori e di conseguenza i bambini… -