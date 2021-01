Il Governo revoca le autorizzazioni all’esportazione di missili e bombe verso Arabia Saudita e Emirati Di Maio | “Un chiaro messaggio di pace che arriva dal nostro Paese”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “La nostra azione diè ispirata da valori e principi imprescindibili. Lo stiamo facendo anche in queste ore, lavorando con serietà e impegno. Oggi vi annuncio che ilhato lein corso per l’esportazione did’aereol’e gliArabi Uniti”. E’ quanto annuncia sulla sua pagina Facebook, il ministro degli Esteri, Luigi Di. “Un atto che ritenevamo doveroso – aggiunge l’esponente M5S -, undichedal. Il rispetto dei diritti umani è un impegno per noi inderogabile. Continuiamo a ...

...nel 2016 durante ilRenzi (relativa a quasi 20 mila bombe aeree della serie MK per un valore di oltre 411 milioni di euro). Secondo le elaborazioni di Rete Pace Disarmo e Opal la...Bene ha fatto ila trasformare inla sospensione delle licenze per la fornitura di bombe e munizionamento pesante ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, tra i principali responsabili dei crimini di ...(Adnkronos) - L'eurodeputato del M5S Mario Furore conferma, via social, che "i colleghi esteri in Europarlamento fanno girare goliardicamente un virgolettato di Renzi che dice espressamente che l'Arab ...Il Governo italiano ha deciso di revocare, e non sospendere, l’export di bombe verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi, fermando definitivamente le forniture autorizzate negli ultimi anni, relative ad ...